Une photo de Theresa May suscite la risée du web

Les réseaux sociaux, et une partie de la presse britannique, se gaussaient vendredi de la Première ministre Theresa May apparaissant sur une photo, seule à une table vide, au sommet européen de Bruxelles, «métaphore» pour certains des négociations sur le Brexit.

Perdue dans ses pensées

Sur ce cliché, devenu viral, la dirigeante est assise, regard baissé, devant une grande table décorée de quatre pots de fleurs, et semble perdue dans ses pensées. Elle attend en fait le président du Conseil européen Donald Tusk, avec qui elle doit s'entretenir.

Moqueurs, les internautes ont rapidement fait le rapprochement avec la situation politique de Theresa May, contestée depuis son revers aux législatives de juin dernier, mais aussi en raison du risque d'enlisement des négociations sur le Brexit avec les 27 autres pays de l'UE.

Avalanche de réactions

«Je pensais franchement qu'il s'agissait d'une image d'illustration représentant la solitude absolue. Mais non. C'est bien notre Première ministre à Bruxelles aujourd'hui», a tweeté Nooruddean.

I genuinely thought this was a stock image representing absolute loneliness. But no. It's our Prime Minister in Brussels today. pic.twitter.com/fxJraJgT3a — Nooruddean (@BeardedGenius) October 20, 2017

«Voici une photo de Theresa May avec tous ses amis proches», raillait de son côté l'utilisateur «Nasmamu».

«On pourrait penser que Theresa May aurait l'air plus joyeuse devant l'énorme cercueil de Boris Johnson», son ministre des Affaires étrangères et rival potentiel, a dit Beaubodor, sur Twitter.

You'd think Theresa May would look happier sitting in front of Boris Johnson's enormous coffin. pic.twitter.com/XdHGZXPKrY — Beaubodor (@beaubodor) October 20, 2017

«Pauvre Theresa May»

D'autres en profitaient pour tourner en dérision les prétentions du gouvernement britannique à vouloir signer des accords commerciaux facilement avec le reste du monde une fois le pays sorti de l'UE.

«Theresa May entourée de tous les accords commerciaux que nous allons rapidement signer après le Brexit», a écrit Marcus Johns.

Le journal conservateur The Daily Telegraph a fait lui dans l'ironie avec une légende «Theresa contemplant ses options», soit quatre... pots de fleurs.

«Pauvre Theresa May», résumait l'édition britannique du Huffington Post, selon qui l'image est «perçue comme une métaphore brutale de l'isolement du Royaume-Uni lors des négociations sur le Brexit». (afp/nxp)