«Une personne emportée dans son sommeil»

Les pluies violentes qui se sont abattues sur l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi ont fait six morts dans le nord du département, placé en vigilance rouge depuis 8h. La crue y a atteint un niveau sans précédent depuis 1891.

Le niveau atteint lundi matin par la crue à Trèbes, dans la vallée de l'Aude, est sans précédent depuis 1891, c'est-à-dire «pas loin de 7 mètres», a indiqué le service Vigicrues. Avec plus de 250 interventions des pompiers dans la nuit, l'Aude a été particulièrement touchée par l'épisode orageux. En l'espace de 5 heures, «entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne», selon le préfet.

Ces trombes d'eau ont fait six victimes dont une femme - «une soeur» - «emportée par l'eau à Villardonnel» - et quatre autres personnes à Villegailhenc, a précisé Alain Thirion. «Une personne au moins a été emportée dans son sommeil, (pour) les autres, les conditions ne sont pas tout à fait complètement établies à ce stade», a ajouté le préfet sur BFMTV. Par ailleurs, une personne a été blessée dans «l'effondrement d'une maison à Cuxac» et transportée à l'hôpital, a-t-il précisé.

#EpisodeMediterraneen la station de #Trèbes vient de passer la #crue historique de décembre 1996, tandis que l’#orbiel au Nord de #carcasonne passe bientôt d’1 mètre la crue de 1999...

Les #Inondations dans l’#aude inquiètent d’autant plus que les #pluies ne faiblissent pas ! pic.twitter.com/3V2xlqDbxg — Sandra Bérénice Michel (@SandraBMichel) 15 octobre 2018

«On continue à avoir un certain nombre d'informations, ce bilan risque d'évoluer», a-t-il dit alors que dans les communes les plus touchées, «l'accès des secours est quasiment impossible». «On va envoyer dans un certain nombre de cas des hélicoptères (...) les premiers hélicoptères ont décollé», a indiqué le préfet en début de matinée.

Soutien de l'Etat

Selon le ministère de l'Intérieur, des renforts de sécurité civile sont en cours d'acheminement dans l'Aude. Il s'agit de sapeurs-pompiers des départements voisins et de militaires de la sécurité civile basés à Brignoles, ainsi que des «moyens aériens complémentaires».

Aude en alerte rouge: le préfet déplore "un mort et deux disparus" pic.twitter.com/9czO5hE7L2 — BFMTV (@BFMTV) 15 octobre 2018

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé lundi qu'il se rendrait «dans l'après-midi» dans l'Aude où des inondations sans précédent ont fait au moins six morts, précisant que 700 pompiers étaient mobilisés.

«Je ne veux pas gêner l'organisation des secours - mais je me rendrai sur place cet après-midi pour apporter tout le soutien du gouvernement et de l'Etat à ceux qui sont victimes de ces inondations (...), à ceux aussi qui apportent leur secours avec un professionnalisme et une compétence qui leur fait honneur», a déclaré le chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur par intérim lors d'un déplacement à Nantes.

«Situation préoccupante»

Dans le nord du département, une quinzaine de communes sont dans «une situation délicate», et six dans une «situation préoccupante», selon le préfet. Au nord de Carcassonne, toutes les routes sont coupées, selon les autorités. Dans cette zone, les écoles ont été fermées. La préfecture et les sapeurs-pompiers ont demandé aux habitant de rester chez eux.

Les communes de Villemoustaussou, Villegailhenc, «Conques, avec des niveaux supérieurs à deux mètres d'eau», Villardonnel, Floure et Trèbes sont les villes les plus touchées, selon le préfet. L'eau est montée de 8m en 5 heures à Trèbes et la crue pourrait atteindre 10m en milieu de journée.

Outre l'Aude, six autres départements du Sud étaient en vigilance orange lundi matin : l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, déjà en alerte depuis dimanche, et le Tarn-et-Garonne.

???????? ALERTE ROUGE AUDE - 5 morts selon un dernier bilan et de l’eau jusqu’aux toits comme ici à #trebes #aude #Inondation #pluie ????Maryonn Tassianna pic.twitter.com/5RvgAtpmY1 — Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) 15 octobre 2018

(afp/nxp)