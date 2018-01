Une page se tourne à la tête du Sinn Féin

Gerry Adams, dirigeant historique du Sinn Féin, parti nord-irlandais, va laisser sa place à Mary Lou McDonald, a annoncé samedi le parti nationaliste irlandais. Cette succession parachève un changement générationnel à la tête de l'ex-branche politique de l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

This will be my last speech as Uachtarán Shinn Féin to the Cúige.

Nominations for that position closed yesterday.

So if you didn’t get a nomination and wanted this job it’s too late now.

Please welcome the President elect of our Party Mary Lou MacDonald. pic.twitter.com/KpFaUxYLQn