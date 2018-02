Une nuit dans une grotte à l'abri de la pluie

Huit Allemands en vacances sur l'île espagnole de Tenerife, aux Canaries, ont dû passer la nuit de dimanche à lundi dans une grotte en raison des intempéries. Ils se sont retrouvés bloqués sur une plage, ont indiqué les secours, prévoyant de les évacuer lundi.

Ces touristes «ne pouvaient pas quitter la plage (ndlr: de Masca, dans le sud de l'île) en raison de la quantité d'eau» générée par les pluies, a indiqué une porte-parole du centre de coordination des secours de l'archipel espagnol des Canaries, située dans l'Atlantique, au large de l'Afrique.

