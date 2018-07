Une nouvelle vidéo accable «M. Sécurité» de Macron

Une enquête a été ouverte jeudi sur les violences attribuées à un collaborateur du président français, lors des manifestations du 1er mai.

Dans un article mis en ligne mercredi soir, accompagné d'une vidéo, le quotidien «Le Monde» a révélé qu'«Alexandre Benalla, un proche conseiller du président de la République (...) s'en est pris à un jeune homme à terre pendant une manifestation», à l'occasion du 1er-Mai, jour de la Fête du travail qui coïncide traditionnellement en France avec de nombreuses manifestations.

Le dérapage du collaborateur Benalla continue de faire des remous au sommet de l'Etat français. Ce vendredi, on apprend dans le «Dauphiné» qu'une autre vidéo circule où l'on peut voir une autre scène de violences impliquant Alexandre Benalla. Là c'est une jeune femme qui est molestée.

?? L’@UPR_Officiel demande la révocation immédiate de Benalla et une enquête sur les raisons pour lesquelles Emmanuel #Macron protège des individus violents et hors-la-loi ! ????????https://t.co/rZ8IqkjV3B