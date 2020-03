Une mutinerie dans une prison de djihadistes

Une mutinerie a éclaté dimanche en Syrie dans une prison des forces kurdes où sont détenus des personnes accusées d'appartenance au groupe djihadiste État islamique (EI), ont rapporté une ONG et un responsable de sécurité, précisant que des prisonniers se sont évadés.

Le responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition dominée par les combattants kurdes, n'était en mesure de donner le nombre de fugitifs, ni leur nationalité. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a parlé de «quatre fugitifs au moins».

Tard dimanche soir, la situation reste tendue dans la prison de Ghouiran, dans la ville de Hassaké (nord-est syrien) et les recherches se poursuivent pour rattraper les évadés, ont précisé ces deux sources. La «mutinerie» a été menée par «des éléments du groupe État islamique», selon l'OSDH, qui indique que la prison accueille près de 5000 prisonniers «de différentes nationalités» et accusés d'appartenance à l'EI.

«Les forces tentent de reprendre le contrôle»

L'ONG dispose d'un vaste réseau de sources à travers le pays en guerre. Sur son compte twitter, un porte-parole des FDS, Mustafa Bali, a reconnu qu'une «mutinerie» a eu lieu, précisant que les prisonniers ont «cassé des murs et arraché des portes intérieures». «La situation est toujours tendue à l'intérieur de la prison (...), les forces tentent de reprendre le contrôle», a-t-il dit tard dimanche soir, évoquant l'envoi de renforts.

