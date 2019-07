Une militante LGBT tuée à l'arme blanche

Une militante russe des droits LGBT et de différentes causes de l'opposition, Elena Grigorieva, a été retrouvée morte à Saint-Pétersbourg, tuée à l'arme blanche, ont annoncé lundi les autorités et des proches. «Le corps d'une femme de 41 ans portant de multiples blessures au couteau a été découvert dimanche dans le sud de Saint-Pétersbourg», ont indiqué les enquêteurs.

Elena Grigorieva était une militante locale participant régulièrement à des rassemblements en faveur de la communauté LGBT, mais aussi des prisonniers politiques, qui militait aussi contre l'annexion de la Crimée par la Russie et pour d'autres causes.

Menaces

Selon le militant de l'opposition Dinar Idrisov, Elena Grigorieva «a été sauvagement tuée près de chez elle» vendredi soir. «Elle avait été récemment victime de violences et de menaces» et avait déposé plainte à plusieurs reprises, «sans qu'il n'y ait de réaction», a-t-il déploré.

Selon la Fontanka, un journal en ligne de Saint-Pétersbourg, un suspect a été arrêté. Les coups lui avaient été portés dans le dos et au visage. Elle aurait également été étranglée. (ats/nxp)