Une mère migrante retrouve enfin son fils

Une demandeuse d'asile brésilienne qui avait été séparée de son fils de 10 ans après leur entrée illégale aux Etats-Unis, a été réunie avec son enfant jeudi, en vertu de la décision d'un juge fédéral de Chicago ayant ordonné la libération du jeune garçon.

Cet enfant était l'un des plus de 2000 mineurs séparés de leurs parents à la frontière américano-mexicaine dans le cadre de la politique migratoire de «tolérance zéro» voulue par l'administration Trump.

“Be hopeful,” is the message Sirley Silveira Paixao has for other asylum-seeking parents who were separated from their children at the U.S.-Mexico border in recent months. Her 10-year-old was released to her today, @ballesteros_312 reports. https://t.co/d0MCjFI6Vu pic.twitter.com/6SEepKIY0T