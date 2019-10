Une «marche de la colère» des policiers à Paris

Une mobilisation inédite depuis près de 20 ans : à l'appel d'une large intersyndicale, des milliers de policiers ont défilé mercredi à Paris pour une «marche de la colère» sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites.

«Un signal fort»

Le cortège, parti de Bastille aux alentours de 13h30, a rejoint la place de République aux sons des pétards et des sirènes entrecoupés de «Marseillaise». La démonstration de force des syndicats a réuni 27'000 personnes, selon les organisateurs, soit près de 18% des quelque 150'000 fonctionnaires que compte la Police nationale.

«La manifestation est un succès et un signal fort de la profession. C'est un avertissement sévère au gouvernement et à la présidence. On attend maintenant des réponses et des actes concrets», a déclaré Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance, qui marchait en tête du cortège aux côtés de ses homologues des autres organisations, une image d'unité rare dans un univers syndical marqué par les rivalités.

Vague de suicide

«Il faut redonner du sens au métier de policier. 52 suicides depuis le début de l'année, c'est dramatique et ça montre tout le malaise dans la profession. Il y en marre de la stigmatisation des policiers», a dit Philippe Capon, secrétaire général d'UNSA police.

De mémoire de syndicalistes policiers, on n'avait pas vu un tel appel unitaire, gardiens de la paix, officiers et commissaires, depuis 2001. A l'époque, la mobilisation avait été provoquée par le meurtre de deux policiers au Plessis-Trévise (Val-de-Marne) par un braqueur récidiviste. (ats/nxp)