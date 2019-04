Une «loi d'exception» pour reconstruire Notre-Dame

«Un projet de loi a été présenté mercredi pour la restauration de Notre-Dame de Paris, donnant «la possibilité au gouvernement de prendre par ordonnance les mesures d'aménagement ou de dérogation» nécessaires pour faciliter la réalisation des travaux", selon le compte-rendu du Conseil des ministres.

Intitulé «Restauration et conservation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et institution d'une souscription nationale», le texte propose la mise en place de cette souscription, des avantages fiscaux pour les donateurs, un comité de contrôle pour «le bon emploi des fonds» et la création d'un établissement public chargé de concevoir et réaliser les travaux.

Dans sa partie la plus contestée, il donne la possibilité au gouvernement de «prendre par ordonnance les mesures d'aménagement ou de dérogation à certaines dispositions législatives qui seraient nécessaires afin de faciliter la réalisation des travaux».

Restauration de Notre-Dame: le gouvernement a présenté un projet de loi controversé https://t.co/RjviMvywfc pic.twitter.com/S3H2y1pJxX — lalibre.be (@lalibrebe) 24 avril 2019

Avis partagés

Une audace diversement appréciée par les défenseurs des monuments historiques, tels l'animateur Stéphane Bern, chargé d'une mission Patrimoine qui dénonce une «précipitation» de la part du président Macron. Des réserves également chez l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

M. Bern s'est dit «inquiet» d'une «loi d'exception»: «Le risque est de créer des précédents. Il y a beaucoup de précipitation. Les lois d'exception, ça m'angoisse toujours. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation», a-t-il déclaré à l'AFP. «Les donateurs veulent la reconstruction de la cathédrale à l'identique. Il faut se garder des 'starchitectes' qui veulent laisser leur nom sur ce bâtiment. Un peu d'humilité est requise devant 850 ans d'histoire», a-t-il ajouté.

Jack Lang a salué «la célérité» de l'action du gouvernement, mais exprimé une «réserve» sur les dérogations aux règles du marché public.

«Une seule réserve»

«Les promesses faites sont tenues. La reconstruction pourra être menée tambour battant. Je salue la création d'un établissement public, qui permet qu'un véritable commando prenne les choses en mains», a-t-il dit.

«Ma seule réserve», a ajouté l'ex-ministre de François Mitterrand, «porte sur la liberté qui serait accordée de s'affranchir des règles du marché public», qu'il juge inutiles pour réaliser un grand chantier comme Notre-Dame.

L'ex-ministre a par ailleurs reconnu «s'interroger sur l'adéquation d'un concours international d'architectes au projet de rénovation de la flèche» de la cathédrale. (afp/nxp)