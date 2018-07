Une jument miniature sauvée des eaux

Elle sera peut-être un symbole d'espoir dans le désastre qui a meurtri le Japon en ce mois de juillet: Leaf, une jument miniature, a survécu aux inondations en se réfugiant sur un toit.

Animal de compagnie d'une maison de repos de la ville de Kurashiki, cette jument miniature marron à la jolie crinière blonde a passé plusieurs jours échouée sur un bout de toiture pentue.

Our drugstore has sunk under the water. You can see how terrible the flood is suffering West side of Japan.#Japan #flood #Hiroshima pic.twitter.com/dtq8v6qRsc