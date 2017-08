Une journaliste suédoise a été jetée à la mer

La journaliste suédoise Kim Wall, portée disparue depuis le 11 août, est morte accidentellement à bord du sous-marin de l'inventeur Peter Madsen, qui l'a ensuite jetée à l'eau, d'après les déclarations de Peter Madsen rapportées lundi par les autorités danoises.

L'inventeur danois Peter Madsen, accusé d'homicide involontaire par négligence, «a déclaré à la police et au tribunal qu'il y a eu un accident à bord du sous-marin, qui a conduit à la mort de Kim Wall, qu'il l'a ensuite jetée à la mer dans un lieu encore indéfini dans la baie de Køge», au sud de Copenhague, a indiqué la police dans un communiqué.

Le 11 août, la défense danoise avait annoncé chercher le sous-marin Nautilus, le plus grand submersible artisanal du monde (18 m) au moment de son lancement il y neuf ans, lequel avait disparu la veille au soir dans le détroit d'Öresund entre Danemark et Suède, avec deux personnes à son bord.

We are extremely disturbed by the disappearance of Swedish journalist Kim Wall and call out on authorities to find her. We wish her safety. pic.twitter.com/KkeuPDxcpf