Une incartade de Trump étouffée par un tabloïd

Le magazine à scandale «National Enquirer» a acheté l'exclusivité du témoignage d'une ancienne playmate sur sa liaison extra-conjugale avec Donald Trump avec l'intention de ne jamais le publier, affirme vendredi le «New Yorker».

The National Enquirer bought the rights to Karen McDougal’s story about her affair with Donald Trump, but never published it. It’s a practice known in the tabloid industry as “catch and kill”: https://t.co/t0YetIhDHQ pic.twitter.com/OgXK8UrtOm