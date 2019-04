Une grosse panne perturbe le trafic SNCF

France/Suisse Un comité franco-suisse exige que la SNCF suspende sa décision de supprimer à terme une liaison TGV Lausanne-Paris via Vallorbe. Plus...

Bâle Un train régional SNCF a heurté des objets lancés sur une voie près de la gare de Bâle-Saint-Jean. Il n'y a pas eu de blessé. Plus...

France Un dromadaire fugueur a perturbé, jeudi, le trafic ferroviaire au sud de Paris. La SNCF avait cru apercevoir un lama broutant le long des voies en gare de Fontainebleau Avon. Plus...

France Depuis vendredi, c'est la pagaille à la gare Montparnasse et cela devrait durer jusqu'à jeudi prochain. En cause: un transformateur a pris feu. Plus...