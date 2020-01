Une fusillade fait un mort et sept blessés à Seattle

Une personne a été tuée et sept autres ont été blessées mercredi lors d'une fusillade dans le centre de la ville américaine de Seattle dans l'État de Washington, a-t-on annoncé de sources policière et hospitalière.

«Des policiers enquêtent sur une fusillade» survenue près du centre-ville, a écrit la police de Seattle sur Twitter. «Plusieurs victimes. La police recherche le suspect qui a pris la fuite. Des policiers et des médecins prodiguent des soins aux blessés», a-t-on ajouté de même source. La cheffe de la police Carmen Best a dit à la presse sur place qu'une femme avait été tuée et plusieurs autres personnes blessées.

Seattle fire: 6 people shot, 1 of them killed in downtown Seattle shooting. 9-year-old boy among the victims. Took video before police moved us back. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/oH3kp3JnGn — Michael Spears (@MichaelKIRO7) January 23, 2020

Un témoin interrogé par la presse locale a affirmé avoir vu deux hommes en train de se disputer de vive voix avant qu'ils ne commencent à se tirer dessus, touchant des passants.

#BREAKING: MAN HUNT - Police are looking for two suspects who are wanted for shooting 7 people, including a child in #Seattle, WA. Description on suspects will be provided when released by Police.

pic.twitter.com/kFsFTkHpS7 — Brennan Prill ?? (@WxBrenn) January 23, 2020

Les sept blessés, dont un garçon de neuf ans, ont été hospitalisés au Harborview Medical Center. Une femme de 55 ans touchée au ventre et le garçon touché au pied sont dans une situation grave, a déclaré la porte-parole de l'hôpital Susan Gregg. Les cinq autres victimes, des hommes, sont dans un état stable.

L'incident s'est produit près d'un McDonald's. Il s'agit de la troisième fusillade ces deux derniers jours dans cette zone. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le suspect et a demandé à la population d'éviter la zone. (afp/nxp)