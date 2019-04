Un mort lors d'une fusillade dans une synagogue

Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue de la région de San Diego, dans le sud de la Californie, faisant un mort et trois blessés, a annoncé la police locale. Il a été interpellé.

«Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway, au nord de San Diego», a tweeté le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore. «Il y a des blessés», a-t-il ajouté, soulignant que l'opération était en cours.

Selon la chaîne locale KGTV, au moins quatre victimes ont été évacuées. La synagogue devait célébrer la Pâque juive à partir de 11h00 locales.

“I have heard that this was definitely someone with hate in their heart,” Poway Mayor Steve Vaus tells @AnaCabrera after a man was detained for questioning in connection to a reported shooting at a synagogue in the California city. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/CgEIfpmOzN