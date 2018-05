Une fusillade dans un lycée fait 8 à 10 morts

Une fusillade dans un lycée de Santa Fe au Texas a fait entre 8 et 10 morts vendredi parmi les étudiants et le personnel, a indiqué le shérif local lors d'une conférence de presse. Selon le shérif, Ed Gonzalez, le tireur était élève dans le lycée de cette localité.

«Fusillade dans une école au Texas. Les premières informations montrent qu'on peut s'attendre à de mauvaises nouvelles», a tweeté le président. Peu avant, un journaliste de la chaîne locale KHOU faisant référence à trois sources distinctes disait qu'au moins huit personnes avaient été tuées, tandis que CNN rapportait «plusieurs morts».

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!