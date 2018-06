Une fusillade dans un journal fait plusieurs morts

La fusillade qui a éclaté jeudi dans un journal à Annapolis, la capitale de l'Etat du Maryland aux Etats-Unis, a fait cinq morts et plusieurs blessés graves, a annoncé la police.

«Il y a cinq morts à notre connaissance. Il y a d'autres personnes qui sont gravemenet blessés», a indiqué à la presse Bill Krampf, le chef par intérim de la police locale.

Un suspect est interrogé par la police, ont aussi indiqué les autorités. Selon la chaîne américaine CBS, il s'agit d'un homme blanc âgé d'une vingtaine d'années.

Not sure what’s happening in #Annapolis but about 40 police vehicles have passed me. Bestgate Rd is blocked at West St. pic.twitter.com/QtItPLoRUZ — Cheryl Conner Costello (@CherylCCostello) June 28, 2018

Il tire à travers la porte

«Le tireur a tiré à travers la porte en verre du bureau et a ouvert le feu sur plusieurs employés», a-t-il également écrit. L'autorité chargée du contrôle des armes à feu (ATF) «répond à une fusillade au Capital Gazette à Annapolis», a écrit sur son compte Twitter cette agence.

Selon le Baltimore Sun, propriétaire du Capital Gazette depuis 2014, la fusillade a éclaté à 14h40 locales (18h40 GMT).

UPDATE: There are injuries after #shooting at the #CapitalGazette news outlet in Annapolis, Anne Arundel EMS official tells *via @NBCNews pic.twitter.com/MoQYf9eVND — Real News Line (@RealNewsLine) June 28, 2018

Suspect interpellé

Dans un premier temps, la police avait fait état de la présence d'un «tireur actif» dans le bâtiment de ce journal. «Confirmation d'un tireur actif», avait écrit sur Twitter la police du comté d'Anne Arundel dans le Maryland. «Le bâtiment a été évacué. Les officiers continuent de fouiller l'immeuble».

Le journal partage cet immeuble avec d'autres entreprises. Les chaînes de télévision locales montraient un quartier bouclé par de nombreuses voitures de police.

Trump tenu informé

La Maison Blanche a fait savoir de son côté que le président américain Donald Trump avait été informé de la situation à Annapolis, comme il est d'usage lors de grosses fusillades.

«Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui ont été touchés», a déclaré, en reprenant la formule d'usage, Lindsay Walters, l'une des porte-parole de l'exécutif américain.

«Dévasté par cette tragédie»

Harry Logan, le gouverneur du Maryland, a réagi en se disant «totalement dévasté par cette tragédie».

Les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis ces derniers mois, en particulier dans des lycées, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays. Il est extrêmement rare que des fusillades de ce type se produisent dans des rédactions de journaux.

BREAKING: Initial reports of 4 dead and multiple others injured after shooter opens fire at the Capital Gazette building in #Annapolis, #Maryland. — News_Executive (@News_Executive) June 28, 2018

(afp/nxp)