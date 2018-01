Une fuite de gaz paralyse le centre de Londres

Quelque 1.500 personnes ont été évacuées d'un hôtel et d'une boîte de nuit dans la nuit de lundi à mardi dans le centre de Londres et deux gares ont été fermées à la suite d'une fuite de gaz, ont annoncé les pompiers. «La rupture d'une conduite de gaz a été découverte et une forte teneur en gaz naturel a été détectée dans l'air», a déclaré un porte-parole des pompiers. «Par précaution, 1.450 personnes ont été évacuées. Elles étaient dans un hôtel et une boîte de nuit», a-t-il ajouté.

#CharingCross station is closed & #Strand is shut off due to high levels of natural gas coming off of a ruptured gas main in Craven Street, WC2. Please avoid the area & find alternate travel routes https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/dAjOBWKpRm