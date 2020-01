Une forte explosion secoue Houston

Une grosse explosion a secoué tôt vendredi matin la ville de Houston au Texas, ont annoncé les autorités locales sur Twitter, invitant les automobilistes à éviter la zone.

Les pompiers de Houston ont néanmoins précisé sur Twitter qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été donné pour l'instant.

This is still an active scene. Avoid the area.



No evacuation order given at this time.



We will advise of the possible cause of the explosion as soon as we have concrete info. @HoustonFire HazMat team is on scene and monitoring. https://t.co/OUkT1T934I — Chief Samuel Peña (@FireChiefofHFD) January 24, 2020

L'explosion s'est produite vers 4h15 locales (10h15 en Suisse) dans un immeuble dans le nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée, ont rapporté des médias américains. La cause de l'explosion et la présence d'éventuelles victimes n'étaient pas immédiatement connues.

In all my years, I've never seen this on our local radar. A giant explosion occurred just before 4:30am this morning in Northwest Houston and was felt more than 20 miles away. Radar clearly shows this brief FLASH of reflectivity from NW Houston. #explosion #Houston #Radar pic.twitter.com/6XJ5Wa5P0K — Mike Iscovitz (@Fox26Mike) January 24, 2020

Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8 — Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020

I’m at Gessner and Clay in #Houston where the Watson Grinding plant had an #explosion. Rocked all of Houston. Plant worker said there were “a couple of people there”. News crews here. pic.twitter.com/Zh7uaJmKZZ — Hero 004 (@CharleyLGardner) January 24, 2020

(afp/nxp)