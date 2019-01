Une femme est toujours portée disparue

Les pompiers ont annoncé dimanche être toujours à la recherche d'une femme portée disparue, au lendemain de l'explosion d'un immeuble qui a fait trois morts dans le centre de Paris.

«Les recherches se poursuivent pour retrouver une personne qui est toujours manquante. Il s'agit d'une dame qui habitait un appartement situé au-dessus du point de l'explosion et qui pourrait se trouver sous les décombres», a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8