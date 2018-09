Une falaise s'effondre sur une plage touristique

Trois personnes dont au moins une touriste étrangère, ont été légèrement blessées jeudi dans un éboulement de rochers sur la plage Navagio de l'île de Zante, une attraction touristique phare, a indiqué l'agence de presse grecque Ana. Les trois blessés, sans gravité, étaient en voie de transfert à l'hôpital de l'île, située en mer Ionienne, sur la partie occidentale de la Grèce, a précisé l'Ana.

Les autorités grecques cherchaient aussi à contacter une famille de trois personnes signalée manquante mais sans encore la qualifier de disparue, a précisé la police portuaire.

Navagio sahilinde kaya koptu: Yaral?lar var https://t.co/fNgZRpabPs — Az?nl?kça Yunanistan (@azinlikca) 13 septembre 2018

Un amas rocheux s'est détaché à la mi-journée de la falaise de 200 mètres surmontant la plage, sur une de ses extrémités, précipitant des tonnes de cailloux dans la mer et renversant trois barques ancrées près de la rive.

Accessible seulement par la mer, la plage est une des principales attractions de l'île, pour son décor naturel et l'épave de bateau qui y est échouée, et dont elle tire son nom. Le site, parmi les plages les plus instagrammées au monde selon les médias grecs, est aussi prisée des amateurs de sports extrêmes. (afp/nxp)