Une ex-élue accuse Joe Biden d'un baiser déplacé

Une démocrate a accusé vendredi l'ancien vice-président Joe Biden de lui avoir embrassé l'arrière de la tête en public sans son consentement en 2014. Pressenti pour la présidentielle de 2020, le septuagénaire est connu pour être très tactile avec les femmes.

Le porte-parole de Joe Biden a affirmé que l'ancien vice-président ne se souvenait pas de ces faits, dans un communiqué prenant soin de montrer son respect pour Lucy Flores, 39 ans, ancienne élue de l'Assemblée du Nevada. A 76 ans, Joe Biden parade en tête des sondages pour la primaire démocrate alors même qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature.

Mais plusieurs dossiers pèsent sur ses éventuelles ambitions, notamment ce côté très démonstratif qui a souvent donné lieu à des scènes prenant un relief particulièrement gênant depuis le mouvement anti-harcèlement #MeToo.

«J'étais choquée»

Lucy Flores raconte dans une tribune sur le site «The Cut» qu'elle était candidate au poste de gouverneure adjointe de cet Etat lorsque Joe Biden est venue la soutenir lors d'un meeting électoral.

This was an incredibly difficult thing to do, but something that felt necessary. It took awhile before I found the words and the support that made me feel like this was finally a story I could tell. https://t.co/Sr5Go3xuTe