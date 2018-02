Une collision entre un train et un bus fait 6 morts

Six personnes ont été tuées et 14 blessées samedi dans une collision entre un train de marchandises et un minibus à un passage à niveau près de Tanger dans le nord du Maroc, ont annoncé les autorités locales.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident survenu entre la ville de Tanger et le port de Tanger Med, selon la même source citée par l'agence de presse officielle marocaine MAP.

#Tanger. 6 morts et 13 blessés dans un accident de la circulation https://t.co/2OYjNZxAtE pic.twitter.com/VGnwg5oeGI — Actualités du Maroc (@PushMaroc) 17 février 2018

Le train de marchandises a percuté samedi à l'aube un minibus immobilisé au milieu du passage à niveau, a indiqué la société ferroviaire publique ONCF dans un communiqué. La compagnie ferroviaire a appelé «à la prudence et au respect de la signalisation routière aux abords des passages à niveau».

Le roi du Maroc Mohammed VI a fait savoir via un communiqué qu'il prenait à sa charge les frais d'inhumation des victimes ainsi que les soins aux blessés. Le Maroc a lancé une «stratégie nationale de la sécurité routière», avec comme objectif affiché de réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2026. Près de 3.500 personnes trouvent chaque année la mort dans des accidents sur les routes du royaume. (afp/nxp)