Une centaine de tombes ont été profanées

Des «inscriptions antisémites», essentiellement des «croix gammées», ont été retrouvées mardi sur 107 tombes du cimetière juif de Westhoffen, non loin de Strasbourg, ont indiqué la préfecture et le Consistoire israélite du Bas-Rhin.

«Cette découverte intervient alors que des tags antisémites avaient déjà été constatés (mardi matin) dans la commune de Schaffhouse-sur-Zorn», à une vingtaine de kilomètres de Westhoffen, selon la préfecture. La gendarmerie «effectue actuellement les premiers actes de constatations et d'investigations» dans le cimetière profané, selon la préfecture.

Des inscriptions antisémites ont été découvertes ce mardi 3 décembre 2019 sur 107 tombes du cimetière israélite de #Westhoffen près de #Strasbourg en #Alsace

source : @Prefet67#antisémitisme — Claude Truong-Ngoc (@Ctruongngoc) 3 décembre 2019

«C'est la consternation»

Le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, «condamne avec la plus grande fermeté ces actes antisémites odieux qui frappent une nouvelle fois le Bas-Rhin et exprime son soutien le plus total à la communauté juive», indique le communiqué.

«C'est la consternation, c'est le choc», a réagi auprès de l'AFP Maurice Dahan, le président du Consistoire israélite du Bas-Rhin. Selon lui, le cimetière compte quelque 700 tombes. Celles qui ont été profanées ont été «essentiellement» maculées de «croix gammées», a-t-il ajouté.

Des précédents

L'Alsace est confrontée, depuis plusieurs mois, à une recrudescence de graffitis et dégradations à caractère antisémite et/ou raciste. Dans le Bas-Rhin, 96 tombes du cimetière juif de Quatzenheim, à une quinzaine de kilomètres de Westhoffen, avaient été souillées de tags antisémites le 19 février dernier, de même que celui de Herrlisheim, au nord-est de Strasbourg, le 11 décembre 2018.

Mi-avril, des tags racistes et antisémites avaient été découverts sur les murs de la mairie de Dieffenthal (Bas-Rhin). Quelques jours plus tard, des croix gammées et des insultes avaient été taguées sur la façade de la maison d'une élue à Schiltigheim, près de Strasbourg.

Des écrits à caractère antisémite avaient également été découverts début mars devant une école de Strasbourg et des croix gammées sur les murs d'une ancienne synagogue à Mommenheim. Des mairies et permanences d'élus ont également été la cible de dégradations. (afp/nxp)