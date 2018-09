Une bibliothèque insolite près de Pékin

Dans la banlieue rurale de Pékin, au coeur d'une petite vallée entourée de pitons rocheux, une bibliothèque design tout en bois et comme sortie de nulle part attire des centaines de visiteurs.

Chaque weekend, les passionnés de lecture se pressent dans l'édifice situé dans le village de Jiaojieje, entouré d'une végétation luxuriante de marronniers, de noyers et de pêchers. La bibliothèque Liyuan dispose d'une structure en acier et en verre. Mais les façades du bâtiment sont revêtues de branches et brindilles des arbres environnants, qui sont disposées à la verticale.

Après avoir franchi un étroit petit pont de bois, les visiteurs se retrouvent dans un espace lumineux et aéré, avec les rayons du soleil qui s'infiltrent dans les interstices laissés par la végétation.

Les étagères, qui servent également de murs, s'étirent le long de l'unique espace de lecture. Livres à la main, les visiteurs se relaxent sur le sol ou sur des plateformes surélevées.

La librairie dispose d'un espace limité et ne peut accueillir que 40 personnes à la fois. Les touristes font donc la queue pour entrer dans l'édifice, qui n'est ouvert que les samedis et dimanches. Le lieu a ouvert en avril 2012. Rançon du succès: il attire chaque weekend des centaines de personnes, dont la plupart viennent y prendre des photos pour les publier sur les réseaux sociaux. «Désormais, on interdit aux gens de prendre des photos à l'intérieur, car beaucoup ne sont là que pour ça. Certains viennent même habillés en costume. C'est gênant», explique Pan Xi, la propriétaire du lieu. «Nous voulons maintenir, pour ceux qui veulent vraiment lire, un environnement propice à la lecture.» bur-el/ehl/bar/cac (afp/nxp)