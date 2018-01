Une base US assiégée par des moutons

C'est l'un des sites militaires américains les plus stratégiques en Europe et il est tombé sur un ennemi inattendu: des moutons. Le commandement de la base de Deveselu, dans le sud de la Roumanie, a engagé un improbable bras de fer avec l'éleveur du troupeau qui perturbe ses installations.

One of the most important strategic sites in Europe for the US military, the Deveselu base in southern Romania, has come under threat from a rather unexpected enemy: a flock of sheep https://t.co/3xCJ0dcacS pic.twitter.com/x4JWXiSiao