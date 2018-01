Une barrière chute dans un stade, 40 blessés

Environ 40 personnes ont été blessées vendredi dans la chute d'une barrière d'un stade de Koweït City, après la finale de la Coupe du Golfe des nations de football entre Oman et les Emirats arabes unis, a annoncé un ministre koweïtien.

A section of Kuwait's Jaber Stadium collapses. pic.twitter.com/hFoFURZvcP

Dans un communiqué publié sur le compte Twitter de la Fédération koweïtienne, le ministre chargé de la Jeunesse Khaled al-Roudhan affirme qu'«environ 40 personnes» ont été blessées, hospitalisées pour des «blessures mineures» et que l'état de tous «était OK».

Eleven injured as stadium barrier collapses at #GulfCup final in Kuwait https://t.co/rl9uZHuCdf pic.twitter.com/LUy7mw6YVi