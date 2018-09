Une bactérie rare tue 6 nouveau-nés

Les autorités sanitaires sud-africaines ont annoncé la fermeture de plusieurs services d'un hôpital public de Johannesburg, dont sa maternité, après la mort de six nouveau-nés victimes d'une infection rare par la bactérie Klebsiella pneumonia.

Prof Govender (NICD) says Thelle Mogoerane Hospital is dealing with a strain of Klebsiella which is very difficult to treat. It is resistant to first-line antibiotics, second-line and to carbapenem antibiotics, which in most places, is the last line of anti-biotics. #Klebsiella pic.twitter.com/lE46vzhCcF