Une attaque contre le chef d'une ONG fait six morts

Un médecin japonais responsable d'une ONG et cinq afghans ont été tués mercredi dans une attaque visant leur véhicule à l'est de l'Afghanistan, selon des officiels sur place.

L'attaque «intervenue ce matin à Jalalabad visait le véhicule transportant le docteur Nakamura, chef de l'ONG japonaise PMS», a dit à l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, Attaullah Khogyani.

Auzubillah, un témoin de la scène, a dit à l'AFP avoir «entendu une fusillade, et vu des tireurs attaquer le japonais et ses gardes de sécurité, et puis les tireurs ont quitté l'endroit par une petite rue».

Le docteur Tetsu Nakamura a succombé à ses blessures et «ses trois gardes du corps, un chauffeur et un autre collègue ont été tués», a dit Attaullah Khogyani.

«Après un traitement initial à l'hôpital de Jalalabad, il a été décidé de le transférer (ndlr: Tetsu Nakamura) vers Bagram (une base aérienne au nord de Kaboul) mais il est malheureusement décédé à l'aéroport de Jalalabad», a précisé le porte-parole.

Attaque démentie par les talibans

Les talibans ont démenti toute responsabilité dans l'attaque, dans cette province qui compte un grand nombre de leurs combattants mais aussi des éléments du groupe Etat islamique.

«Les organisations qui contribuent à la reconstruction de l'Afghanistan ont de bonnes relations avec l'Etat islamique (les talibans, ndlr) et ne sont pas considérées comme des cibles par les moujahidines», a dit Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans sur WhatsApp.

ONG active en Afghanistan depuis 1991

L'organisation du Dr Nakamura, Peace Medical Service, est active dans l'est de l'Afghanistan depuis l'ouverture d'une clinique en 1991, selon son site internet. Elle s'est depuis concentrée sur des projets d'agriculture et d'irrigation, en coopération avec la FAO, l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Les attaques contre des ONG sont assez rares. Mais celle contre Attaullah Nakamura fait suite à celle contre un véhicule de l'ONU à Kaboul le 29 novembre, qui a tué un Américain travaillant pour le programme de développement des Nations Unies (PNUD).

(afp/nxp)