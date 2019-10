Une attaque au sabre dans un lycée fait un mort

L'assaillant, qui a également été blessé, a fait irruption dans la matinée dans l'une des classes de l'institut de formation professionnelle de Savo, une structure qui accueille lycéens et adultes, selon des témoins. Les services d'urgence ont été appelés à la mi-journée.

«Le suspect portait une arme blanche de type sabre», a déclaré le commissaire Mikko Lyytinen de la police de Finlande orientale. Il portait également sur lui une autre arme, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Les circonstances de cette attaque restent floues, de même que les motivations du suspect, identifié comme étant un homme de nationalité finlandaise, né en 1994 et étudiant à l'institut Savo.

L'identité de la victime quant à elle n'est pas connue. «Je peux seulement confirmer à ce stade que la victime était une femme», a simplement déclaré Mikko Lyytinen.

«Il a frappé une fille au cou avec un sabre et l'a poignardée à l'abdomen», a raconté un témoin de l'attaque à la presse locale. L'agresseur a également déclenché «une sorte de petite bombe incendiaire», a-t-il ajouté.

Une autre témoin, Roosa Kokkonen, qui travaille dans un garage à proximité de l'établissement, a déclaré à la chaîne de télévision finlandaise MTV qu'une enseignante est sortie en courant du bâtiment les mains couvertes de sang.

«Pendant que j'aidais la professeure, j'ai commencé à entendre d'autres appels à l'aide. Les étudiants s'enfuyaient et entraient dans mon garage», a ajouté Roosa Kokkonen. Elle a également raconté à l'agence de presse finlandaise STT que les élèves lui ont décrit l'arme comme «un long sabre», que l'assaillant a «commencé à faire tournoyer (...) dans la classe».

The suspect was allegedly armed with a knife or a long sword, witnesses say #kuopio #Finland https://t.co/Qa2owib9aw