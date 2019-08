Une attaque à la voiture bélier fait deux blessés

Deux Israéliens ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier à l'entrée de la colonie d'Elazar, située au sud de Bethléem, en Cisjordanie occupée, a indiqué vendredi l'armée israélienne.

Dans un état grave

«Une enquête préliminaire de l'incident indique qu'un terroriste a écrasé deux civils», affirme l'armée dans un communiqué. Alors qu'il rentrait chez lui après son service, un policier a été témoin de l'attaque et a vu le chauffeur tenter de sortir du véhicule. Il lui a «tiré dessus» et l'a «neutralisé», a indiqué la police, sans épiloguer.

Peu après, le ministère palestinien de la Santé a annoncé la mort du suspect palestinien, décédé de ses blessures par balles.

BREAKING: A Palestinian just rammed his car into Israeli civilians standing at a bus stop next to the community of Elazar, south of Jerusalem, injuring 2 Israeli civilians.



The terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/3vDoCDzfkz