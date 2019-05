Une «attaque» à Lyon fait au moins 13 blessés

L'explosion d'un colis piégé dans une rue très fréquentée de Lyon vendredi en fin d'après-midi a fait une dizaine de blessés légers à deux jours des élections européennes. Elle a été qualifiée d'«attaque» par le président français.

Ce sac ou colis, qui contenait des vis, clous ou boulons selon des sources policières, a été déposé devant une boulangerie d'une rue piétonne et très commerçante proche de la place Bellecour, au cœur de la ville.

Un homme de 30 à 35 ans circulant à vélo et aperçu à proximité des lieux au moment des faits est activement recherché par la police française, selon une source proche du dossier.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 24 mai 2019

Aucune piste privilégiée

Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre. Aucune piste n'a été privilégiée pour cette attaque, qui n'avait pas été revendiquée plus d'une heure plus tard. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête.

Le dernier bilan fourni par les autorités régionales a fait état de «treize blessés légers». Sept d'entre eux ont été pris en charge par les secours et transportés vers un hôpital voisin. Une autre source évoque un bilan de dix blessés légers.

????????????URGENT - Au moins six personnes ont été blessées à la suite d’une explosion survenue vers 17:30 dans une rue piétonne de #Lyon, ce vendredi. Plusieurs sources évoquent un colis piégé (Le Progrès). pic.twitter.com/0sf8JpIEjn — ????Le Globe (@LeGlobe_info) 24 mai 2019

Engin explosif

«On a une certitude, c'était un engin explosif», a déclaré sur place Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement de la ville, ajoutant que le suspect a pu être filmé par les caméras de vidéosurveillance.

«On s'oriente effectivement vers un colis piégé», avait confirmé une porte-parole du parquet de Lyon peu après l'annonce de l'explosion, tandis que le procureur de la République, Nicolas Jacquet, se rendait sur les lieux, comme le préfet de région Pascal Mailhos.

Emmanuel Macron évoque une "attaque" à Lyon et adresse ses pensées aux victimes pic.twitter.com/xSZtlPaucR — BFMTV (@BFMTV) 24 mai 2019

Selon une source policière, le colis piégé contenait «des vis ou des boulons» et a été déposé devant une boulangerie à l'angle de deux rues proches de la place Bellecour, au coeur de la ville.

Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre.

Je suis actuellement à #Lyon rue Victor Hugo, il y a eu une explosion apparemment — Emilio (@emiliozzzzzz) 24 mai 2019

L'explosion d'un colis piégé fait 6 blessés rue Victor Hugo https://t.co/cZLNzeJEmA #Lyon — Lyon Mag (@lyonmag) 24 mai 2019

La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête. Le procureur de Paris Rémy Heitz se rend sur les lieux.

(afp/nxp)