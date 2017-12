Une alarme anti-viol pour les femmes rohingyas

Une sirène stridente surgit du petit engin au creux de la main d'Hazera Khatun, jeune réfugiée rohingya, s'attirant des regards interrogateurs des personnes alentours. De la taille d'une petite boîte d'allumettes, l'appareil bleu fluo fait partie d'un projet pilote pour protéger les femmes et les filles rohingyas, particulièrement vulnérables dans les vastes camps de réfugiés du sud du Bangladesh.

With women and girls making up the majority of refugees in sprawling Rohingya tent cities, small hand-held sirens equipped with a piercing wail are being distributed to scare off anyone preying on them https://t.co/unvNkp6RkI pic.twitter.com/AQC6KrSc1U