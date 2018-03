Une agente au passé trouble proposée à la tête de la CIA

Ce serait inédit dans l’histoire des États-Unis. Si elle est confirmée au Sénat, Gina Haspel pourrait être la première femme à prendre la tête de la CIA. Vu sous cet angle, la nouvelle est plutôt réjouissante. La face sombre du personnage en revanche est glaçante. Cette professionnelle du renseignement proposée par Donald Trump pour succéder à Mike Pompeo, propulsé au poste de secrétaire d’État suite au limogeage de Rex Tillerson, est loin d’être une inconnue puisque c’est l’actuelle numéro 2 de l’agence. Là où le bât blesse, c’est que cette femme de 61 ans, restée dans l’ombre la plus grande partie de sa vie en raison de ses activités d’espionnage, a participé au programme de prisons secrètes et de torture adopté par la CIA au lendemain les attentats du 11 Septembre. Ce pan obscur de son histoire, révélé au grand jour dans un rapport publié en 2014 sous la présidence de Barack Obama, fait tache et suscite la polémique outre-Atlantique.

«Espionne exemplaire»

Gina Haspel a fait ses premiers pas dans les services secrets en 1985. La jeune femme alors âgée de 29 ans grimpe rapidement les échelons. Décrite comme une «espionne exemplaire» et une «patriote dévouée», elle est régulièrement envoyée en mission. Comme le rappelle de Los Angeles Times, l’agente Haspel «a adroitement navigué entre les postes difficiles à l’étranger et la vaste bureaucratie du siège de l’agence à Langley». Un an après les attentats de New York, elle est envoyée en Thaïlande pour diriger l’une des premières prisons secrètes de la CIA, «les fameux black sites où des détenus étaient soumis à des actes de torture», rappelle le politologue américano-suisse établi à Genève Daniel Warner.

Selon plusieurs documents consultés par le Washington Post, des dizaines de cas de simulacre de noyade (water boarding) vont être recensés dans cette prison entre 2003 et 2005. Pire, Gina Haspel aurait participé à la destruction de vidéos compromettantes sur ces interrogatoires musclés. En 2013, la redoutable espionne prend la tête du service clandestin de l’agence, Le Bureau des légendes version américaine. Pas pour longtemps. Elle est très vite écartée en raison des doutes sur sa responsabilité dans l’instauration des black sites à l’étranger. Autant de sujets délicats sur lesquels la femme qui s’apprête à prendre la direction des services de renseignements parmi les plus puissants de la planète va devoir s’expliquer devant le Congrès, poursuit Daniel Warner.

Débat houleux en vue

«Cette audition va ouvrir un débat qui promet d’être houleux sur l’utilisation de la torture par les États-Unis. Au sein même du gouvernement de Trump, certains y sont totalement opposés comme le sénateur républicain John McCain et le secrétaire à la Défense, le général Jim Mattis.» Les discussions risquent fort de s’élargir à d’autres thèmes comme l’éradication des prisons secrètes (existent-elles encore?) ou à l’affaire des espions russes, estime le spécialiste, qui ne croit pas à un choix mûrement réfléchi de la part du président américain. «Donald Trump n’a pas besoin de Gina Haspel à la tête de la CIA, mais il avait besoin de Mike Pompeo à la place de Rex Tillerson en vue des discussions avec la Corée du Nord», nuance-t-il. «Il a donc fallu lui trouver très vite un remplaçant. Le numéro 2 de la CIA, c’était simple et logique. En plus c’est une femme, pourquoi ne pas essayer.» Si Gina Haspel ne passe pas la rampe au Sénat, ce que subodore Daniel Warner, «ce n’est pas grave, Trump trouvera quelqu’un d’autre». (TDG)