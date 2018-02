Un wallaby sauvé par un ferry à Sydney

Un wallaby a été sauvé jeudi soir dans le port de Sydney par un ferry qui avait aperçu l'animal, lequel s'était vraisemblablement jeté à l'eau pour échapper à un chien.

Les rotations de ferries vers le quartier de Manly, célèbre pour ses plages, ont brièvement été suspendues après que des passagers de l'un d'eux eurent repéré puis sauvé le marsupial à l'aide d'une corde.

Le wallaby, animal qu'on voit rarement nager, souffre de légères égratignures à une patte et devrait être relâché dans la nature dans les prochains jours, a déclaré à l'AFP Jodie Lewis, volontaire au parc animalier Sydney Wildlife.

What a rescue! This little wallaby had a lucky escape after being plucked from Sydney Harbour by Manly ferry workers. pic.twitter.com/0rL1tIdn6d