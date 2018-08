Un voyage privé coûte son poste à un ministre

Le ministre norvégien de la Pêche, Per Sandberg, a démissionné lundi après avoir enfreint les règles de sécurité lors d'un voyage privé en Iran avec une ex-reine de beauté d'origine iranienne.

So the Norwegian minister of Fisheries is resigning today. He's 58, his girlfriend is 28 and is an immigrant from Iran, Bahareh Letnes. He's from the very anti-immigrant Progress Party, but apparently discovered the beauty of other cultures. pic.twitter.com/ZUZymtdmnv