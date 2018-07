Un vieil avion s'écrase au décollage à Pretoria

Une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées dans l'accident d'un avion qui s'est écrasé au décollage alors qu'il effectuait un vol test mardi après-midi près de la capitale sud-africaine, Pretoria.

«Nous avons un mort dans le cockpit. Nous ne savons pas s'il s'agit du pilote ou d'un ingénieur», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la municipalité de Pretoria, Johan Pieterse.

«L'appareil avait 19 personnes à bord», dont le pilote et l'ingénieur, et «nous avons une vingtaine de patients gravement et très grièvement blessés», y compris deux au sol, a-t-il ajouté. L'appareil s'est écrasé sur une petite usine.

Les services de secours ER 24 ont aussi confirmé la mort d'une personne dans l'accident. L'accident s'est produit à proximité de l'aéroport de Wonderboom à Pretoria.

[UPDATE] - Initial reports from the aircraft crash in Wonderboom has left allegedly 20 people injured, at least one critically. @ewnupdates @eNCA @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves pic.twitter.com/Hnu239Y0Kv