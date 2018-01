Un train déraille près de Milan, au moins 2 morts

Le drame s'est noué à Pioltello, à 15 kilomètres à l'est de Milan, quelques minutes avant 7 heures du matin, précise «La Repubblica». La police annonce d'ores et déjà deux morts, cinq blessés entre la vie et la mort et une centaine de blessés légers. Le train parti de Cremona, à environ 100 kilomètres au sud-est de Milan, se rendait Porte Garibaldi à Milan. De nombreux pendulaires se rendaient à cette heure-ci sur leur lieu de travail.

BREAKING-URGENT: Derailed train in the suburbs of #Milan. At least 2 dead and many injured. 5 are in very serious condition. #Milano #Italia #Italy pic.twitter.com/UeC98aQAOg