Un tireur ouvre le feu sur des étrangers à Macerata

Plusieurs personnes ont été blessées samedi matin par des coups de feux tirés d'une voiture de sport circulant dans le centre-ville de Macerata (centre de l'Italie), ont rapporté des médias italiens. La police a arrêté le tireur présumé.

Le journal local Corriere Adriatico évoque six blessés d'origine africaine, dont un dans un état grave, une information pour l'instant non confirmée par la police.

Le maire de la ville a demandé à la population de rester cloîtrée chez elle.

Per ragioni di sicurezza il sindaco Romano Carancini invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata.