Un spéléologue retrouvé mort en Pologne

Le corps d'un des deux spéléologues polonais bloqués par la montée des eaux dans un gouffre des monts Tatras depuis le week-end dernier a été retrouvé par les secouristes, selon la presse locale jeudi.

«Le corps de l'un des deux spéléologues que nous recherchons depuis samedi a été retrouvé», a indiqué Krzysztof Dlugopolski, des services de secours, au site Onet, ajoutant qu'il donnerait davantage de précisions vendredi.

Les deux hommes étaient entrés la semaine passée dans le gouffre Wielka Sniezna, le plus étendu et le plus profond de Pologne, en compagnie de quatre autres spéléologues, qui en sont ressortis samedi et ont donné l'alerte après avoir été séparés de leurs deux compagnons.

Températures très basses

Le dernier contact sonore avec les deux hommes avait eu lieu samedi vers 02H00 du matin et les recherches avaient débuté en soirée.

Un autre secouriste avait noté en début de semaine que les deux hommes, en plus du risque de noyade, étaient aussi menacés d'hypothermie en raison des températures très basses à l'intérieur du gouffre, de l'ordre de 3 à 4°C.

Les secouristes ont notamment utilisé des explosifs pour tenter de se frayer un chemin à travers un couloir étroit long de quelques dizaines de mètres.

Aux côtés des services polonais, des secouristes slovaques, des pompiers et des spécialistes de l'industrie minière participent aux recherches. (afp/nxp)