Un sommet Trump-Kim enfin sur les rails?

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a estimé jeudi qu'on va «dans la bonne direction» dans les discussions préliminaires à un éventuel sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un.

Après plusieurs réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong Un, le général Kim Yong Chol, M. Pompeo a toutefois souligné qu'il restait «encore beaucoup de travail». Il ne s'est pas engagé sur une date d'un éventuel sommet, initialement prévu le 12 juin à Singapour mais brutalement annulé par Donald Trump en raison de «l'hostilité» de la Corée du Nord. Le fil des discussions avait finalement été rapidement renoué et les négociations se poursuivent sur plusieurs fronts.

Good progress today during our meetings with Kim Yong Chol and his team. #NorthKorea and the world would benefit greatly from the denuclearization of the Korean Peninsula. pic.twitter.com/QfeALSsxGA