Un soldat américain tué et deux blessés

Un soldat américain a été tué et deux blessés samedi dans le sud de l'Afghanistan, «apparemment» par des recrues locales, a annoncé l'opération de l'Otan Résolute Support (RS) dans un communiqué.

