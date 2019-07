Un «sniper» américain de l'EI inculpé à New York

Un Américain a été inculpé vendredi à New York pour avoir rejoint le groupe Etat islamique (EI) où il était devenu tireur d'élite et «émir» de l'organisation djihadiste, , a annoncé le ministère américain de la Justice.

Ruslan Maratovich Asainov, né au Kazakhstan et naturalisé américain, est notamment accusé d'avoir «fourni un soutien matériel» à une «organisation terroriste étrangère». Il est aussi poursuivi pour avoir demandé en mars 2015 à une personne qui était en réalité un informateur de la police américaine, de lui envoyer de l'argent pour l'achat d'une lunette de visée, et avoir tenté de le recruter pour le compte du groupe islamiste.

Capturé par les Forces démocratiques syriennes (FDS) qui l'ont remis «récemment» à la police fédérale américaine, il doit comparaître devant un tribunal dans l'après-midi, a précisé le ministère dans un communiqué.

