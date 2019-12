Un séisme frappe l'île de Mindanao: des blessés

La grande île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a été ébranlée par un puissant séisme. Le tremblement de terre a fait plusieurs dizaines de blessés dans une zone déjà sinistrée par des secousses meurtrières en octobre.

La police a annoncé que des recherches étaient en cours dans le bâtiment très endommagé d'un marché non loin de l'épicentre de ce séisme qui se trouve à 90 km au sud de Davao, principale ville de cette île. Ce tremblement de terre a été mesuré à 6,8 par l'institut américain de géophysique (USGS).

JUST IN: Another strong quake jolted Mindanao at past 2 p.m. today. USGS initially measured the quake at magnitude 6.9. Its epicenter was located 57 km from Polomolok, South Cotabato.

