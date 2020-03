Un séisme fait un mort à Zagreb

Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a frappé la capitale croate Zagreb dimanche matin provoquant d'importants dégâts matériels et des scènes de panique. Le séisme a été ressenti à 06H00 (05H00 GMT) et de nombreux habitants de la capitale croate sont descendus dans les rues, selon une correspondante de l'AFP.

Le séisme a fait un mort, un garçon de 15 ans, a rapporté l'agence Hina. «Nous avons reçu un appel concernant un bâtiment qui s'est effondré et avons découvert un garçon inconscient sans signe de vie», a déclaré à l'agence Zarko Rasic responsable des urgences à Zagreb, a rapporté Hina précisant que le garçon avait 15 ans.

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM — Filip Radelic (@fichek) March 22, 2020

L'épicentre de cette secousse se situait à 7 km au nord de Zagreb, selon le Centre sismologique euro-méditérranéen (CSEM).

Dans les vieux quartiers du centre de Zagreb, des façades de bâtiments se sont effondrées et de nombreuses parties de la ville sont restées sans électricité.

Like this Corona is not enough, strong earthquake in Zagreb this morning. Seems all people are ok, some buildings are damaged, top of Zagreb cathedral went down! pic.twitter.com/s1oNnqVIK7 — Herman ???????? (@Herman_Cro) March 22, 2020

La secousse a été suivie d'un deuxième séisme de magnitude 5 à 07H00 (06H00 GMT). Les Balkans sont une zone de forte activité sismique et les tremblements de terre y sont fréquents.

My thoughts are with the people of #Croatia following the devastating #earthquake this morning.



I just assured @AndrejPlenkovic that the #EU stands with our friends and is ready to offer help and assistance.



Stay strong ???????? — Charles Michel (@eucopresident) March 22, 2020

(afp/nxp)