Un séisme de magnitude 6,8 fait 20 morts

Au moins 20 personnes ont été tuées et plus d'un millier blessées dans un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé l'est de la Turquie, où des secouristes continuaient samedi de chercher des survivants dans des bâtiments effondrés.

Au moins trente personnes étaient bloquées dans les décombres à la suite de cette violente secousse survenue vendredi soir dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig. Un correspondant de l'AFP sur place a vu une équipe de secouristes évacuer un blessé des débris d'un immeuble de cinq étages qui s'est effondré à Elazig.

Dans le froid glacial de la rue, certains habitants allumaient des feux pour se chauffer. «C'était effrayant, les meubles nous sont tombés dessus. Nous nous sommes précipités dehors» a déclaré Melahat Can, 47 ans, habitant d'Elazig. «Nous allons passer les prochains jours dans une ferme à l'extérieur de la ville».

very strong and dangerous #earthquake #deprem along border of #Turkey and #Syria near #Elazig and #Malatya, felt widely including as far as #Istanbul and all over the Middle East



Due to crisis situation in this region, impact estimates are difficult@ShakingEarth pic.twitter.com/Z1EPX0byHi