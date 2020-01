Un séisme de magnitude 6,8 fait 18 morts

Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi l'est de la Turquie, faisant au moins 18 morts, ont annoncé les autorités. La terre a tremblé dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig, vers 20H55 locale (18H55 en Suisse), selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe (AFAD). L'institut américain USGS a mesuré la secousse à 6,7.

Au moins dix-huit personnes ont perdu la vie, 13 dans la province d'Elazig et cinq autres dans la province voisine de Malatya, a indiqué le ministre de la Santé Fahrettin Koca, cité par les médias. Selon lui, plus de 550 personnes ont été blessées.

Les secouristes tentent d'extraire au moins 30 personnes bloquées sous les décombres de bâtiments effondrés à Elazig, a pour sa part indiqué le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu. Un correspondant de l'AFP sur place a vu une équipe de secouristes évacuer un blessé des débris d'un immeuble de cinq étages qui s'est effondré à Elazig.

very strong and dangerous #earthquake #deprem along border of #Turkey and #Syria near #Elazig and #Malatya, felt widely including as far as #Istanbul and all over the Middle East



Due to crisis situation in this region, impact estimates are difficult@ShakingEarth pic.twitter.com/Z1EPX0byHi