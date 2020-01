Un séisme de magnitude 6,8 à l'est de la Turquie

Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi l'est de la Turquie, ont annoncé les autorités, sans faire état dans l'immédiat de victimes ou de dégâts. La terre a tremblé dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig, vers 20h55 locale (18h55 heure suisse), selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe. L'institut américain USGS a mesuré la secousse à 6,7.

very strong and dangerous #earthquake #deprem along border of #Turkey and #Syria near #Elazig and #Malatya, felt widely including as far as #Istanbul and all over the Middle East



Due to crisis situation in this region, impact estimates are difficult@ShakingEarth pic.twitter.com/Z1EPX0byHi