Un séisme de magnitude 6,1 secoue le nord-est

Un séisme de magnitude 6,1 a été enregistré mercredi dans le Nord-est de l'Afghanistan, selon les services sismologiques américains (USGS).

Le séisme, qui a également été ressenti au Pakistan et en Inde, s'est produit peu après 7 heures GMT dans les montagnes de l'Hindu Kush à une profondeur de 191 km, selon l'USGS.

#Earthquake in various parts of Pakistan recorded to be 6.1 in magnitude - School rubble's down in #Quetta pic.twitter.com/b92YTnpm6M — SAMAA TV (@SAMAATV) January 31, 2018

Séisme de 2015

Au moins un enfant a été tué et neuf personnes de sa famille blessées dans la province pakistanaise du Baloutchistan, frontalière de l'Afghanistan, suite à l'effondrement du toit de leur maison, a indiqué un responsable local. L'épicentre est situé à proximité du district de Jarm à environ 250 km de la capitale Kaboul.

En octobre 2015, un puissant séisme de magnitude 7,5 avait frappé la même zone, faisant plus de 380 morts.

Woah! #Earthquake of magnitude 6.1 hits Hindukush region of Afghanistan and impacted all over Punjab, Chandigarh and Delhi/NCR. — Digital Series (@digital_series) January 31, 2018

#Earthquake 5.9 magnitude epicentre in Hindu Kush Region , Afghanistan

Tremors felt across Afghanistan, Pakistan, Eastern Uzbekistan and

Northern India(J&K , Haryana , HP , Punjab , Delhi NCR , Uttarakhand and parts of UP)

Hope everyone is safe. — Anand #ProudOdia #OrangeArmy (@ACrazy_Boy) January 31, 2018

(afp/nxp)